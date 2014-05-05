АТО на востоке Украины будет продолжаться - Турчинов

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться и давать свои результаты.

Об этом заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в интервью «5 каналу», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По его словам, для поддержки восточных регионов и с целью сделать невозможными сепаратистские действия в других регионах при МВД создаются специальные подразделения, и на сегодня действуют уже семь таких батальонов.

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При этом Турчинов высоко оценил профессиональные действия Национальной гвардии во время антитеррористической операции. «Национальная гвардия сегодня наше главное подразделение, которое в антитеррористической операции идет впереди. Национальная гвардия сегодня состоялась, и она - пример для многих», - заявил он.

Вместе с тем, по словам Турчинова, в восточных регионах проведение антитеррористической операции осложняется и ввиду того, что жители этих областей поддерживают сепаратистов.

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Руководитель парламента отметил, что и «некоторые работники милиции симпатизируют сепаратистам». Поэтому, подчеркнул он, в этих областях нужно фактически полностью обновлять правоохранительные структуры, а там, где милиция поддерживала противозаконные действия, будут открыты соответствующие уголовные дела.

При этом Турчинов отметил, что очень многие работники правоохранительных органов выполняли свой конституционный долг по защите правопорядка. Другой вопрос, сказал он, - силовикам не хватало сил, потому что главной задачей правоохранителей была локализация сепаратистов.

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Отвечая на вопрос, Турчинов также отметил, что Служба безопасности Украины в настоящее время занимается локализацией возможности финансирования сепаратистских движений и диверсантов, в том числе, со стороны ближайшего окружения Виктора Януковича.

Председатель Верховной Рады заявил, что милиция в юго-восточных регионах страны будет усиливаться «за счет патриотов, которые готовы защищать свою страну».