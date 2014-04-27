У Обамы знают, сколько денег у Путина и где он их прячет - NYT

Об этом в "The New-York Times" пишет Питер Бейкер.

Он отметил, что они могут быть направлены против личных финансистов Путина.

"Администрация Обамы посылает сигнал, что она догадывается, где лидер России бережет свое состояние и в конце концов он прямо, или косвенно может попасть под действие санкций", - пишет автор.

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По мнению Бейкера, санкции могут коснуться главы Роснефти Игоря Сечина и главы Газпрома Алексея Миллера, передает Украинская правда.

"Некоторые люди в администрации Обамы ранее уже выступали за обнародование информации, которую США имеют относительно состояния Путина, чтобы показать россиянам его истинное лицо. Впрочем это предложение встречает сопротивление в Белом доме", - пишет Бейкер.

Автор также отмечает, что отдельные законодатели в Конгрессе ведут разговоры о принятии законов, которые бы заставили правительство США обнародовать его ориентировочную оценку состояния Путина.

Как известно, в воскресенье президент США Барак Обама высказался за необходимость Вашингтону и Брюсселю следует "совместно вводить санкции" в отношении России.