В Славянске силовики блокируют перемещение вооруженных сепаратистов - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Силами подразделений АТО возле Славянска оборудовано и укреплено четыре блокпоста. Организована боевая служба с целью недопущения перемещения вооруженных сепаратистов, говорится в сообщении.Читайте такжеВозле Славянска уничтожен четвертый незаконный блокпост - МВД

Личный состав подразделений, задействованных в АТО, кроме выполнения боевых задач, проводит разъяснительную работу с мирным населением региона. Военнослужащие отмечают, что их цель – обезвредить вооруженных преступников, которые терроризируют мирных людей, и ни в коем случае не допустить жертв среди гражданского населения, отметили в СБУ.