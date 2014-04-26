В Славянске силовики блокируют перемещение вооруженных сепаратистов - СБУ
17:20, 26 апреля 2014Политика
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В Славянске сотрудники МВД, Вооруженных сил Украины и СБУ в рамках антитеррористической операции проводят мероприятия по недопущению перемещения боевиков и доставки средств их подкрепления к городу.
В Славянске силовики блокируют перемещение вооруженных сепаратистов - СБУ/ REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Силами подразделений АТО возле Славянска оборудовано и укреплено четыре блокпоста. Организована боевая служба с целью недопущения перемещения вооруженных сепаратистов, говорится в сообщении.Читайте такжеВозле Славянска уничтожен четвертый незаконный блокпост - МВД
Личный состав подразделений, задействованных в АТО, кроме выполнения боевых задач, проводит разъяснительную работу с мирным населением региона. Военнослужащие отмечают, что их цель – обезвредить вооруженных преступников, которые терроризируют мирных людей, и ни в коем случае не допустить жертв среди гражданского населения, отметили в СБУ.
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