Яценюк: Украина с уважением относится к любому решению российской власти

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что украинско-российские отношения должны базироваться на невмешательстве в суверенные права друг друга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление МИД России по поводу письма Президента Украины, премьер-министра и председателя ВР к Генеральному секретарю НАТО.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «будет корректно, если наши двусторонние отношения будут базироваться исключительно на взаимоуважении, на невмешательстве в суверенные права».

Он отметил, что хотел бы прокомментировать заявление, которое было недавно сделано в отношении Болгарии Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. По словам А.ЯЦЕНЮКА, «это было очень правильное и адекватное заявление российского Президента по поводу того, что это в принципе суверенное право Болгарии - вступать в те или иные союзы, и Россия (к этому) с уважением относится”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что и Украина с уважением относится к любому решению российской власти. По его словам, это «суверенное решение РФ, и мы уважаем любое решение, которое принято Президентом России, российским парламентом или российским Кабинетом министров”.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО, в котором заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.

22 января МИД России заявило, что возможная интеграция Украины в НАТО осложнит российско-украинские отношения. В МИД России отмечают, что создается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с НАТО во многом как альтернативу добрососедским связям с Российской Федерацией.