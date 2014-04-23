Украина требует немедленно отвести войска РФ от украинской границы - заявление

Украина в очередной раз требует от Российской Федерации немедленно отвести наступательные подразделения Вооруженных Сил РФ от российско-украинской государственной границы.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает департамент информационной политики ведомства. В нем в частности говорится, что «такой шаг будет отвечать обязательствам российской стороны практическими действиями способствовать деэскалации напряжения в юго-восточных областях Украины в духе Женевского документа от 17 апреля с.г.

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Дальнейшая концентрация российских войск на границе с Украиной в условиях действующего решение Совета Федерации РФ по использованию Вооруженных сил РФ в Украине создает реальную угрозу для обострения ситуации на Востоке Украины. Существует опасность того, что вооруженные группировки пророссийских сил в этой части Украины смогут использовать фактор присутствия российских войск вблизи границы, чтобы спровоцировать их введение на территорию Украины».

В заявлении также акцентируется внимание на том, что «Украина выступает за мирное урегулирование ситуации в юго-восточных регионах нашей страны и решительно настроена на выполнение Женевского документа, подтверждая это своими практическими действиями».

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«Присутствие подразделений Вооруженных сил Украины в восточных областях нашей страны направлена исключительно на защиту граждан, независимо от их национальности. Более того, их приведения в боевую готовность является закономерной реакцией на угрозы применения силы и агрессии против территориальной целостности нашего государства, которые в последнее время звучат от официальных представителей Российской Федерации», подчеркивается в заявлении.