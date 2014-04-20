Лукашенко обещает сделать все, чтобы Украина жила спокойно

Об этом он заявил во время посещения собора в Минске, передает РИА Новости.

”На Украине сегодня происходят плохие события, и мы, конечно, будем делать все для того, чтобы Украина жила спокойно”, - заявил Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко считает Турчинова легитимным и.о. президента УкраиныЧитайте такжеОн напомнил, что год назад говорил о так называемой арабской весне, о Сирии, где идет война. ”Я тогда говорил вам: не думайте, что это так далеко от нас, мир сегодня настолько тесен, что говорить о том, что это далеко - неприемлемо. Это уже (события в Украине) даже не возле нашего порога, это уже у нас”, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что говорил об этом не для того, чтобы нагнетать обстановку. ”Я это говорю для того, чтобы вы еще раз усвоили большую истину: нет на свете ничего дороже за мир и спокойствие”, - сказал белорусский президент.