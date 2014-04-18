Обама и Меркель: Россия должна вывести свои нерегулярные войска из восточной Украины

Об этом шла речь в телефонном разговоре президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает офис пресс-секретаря Белого дома.

Читайте такжеЯценюк: мы ожидаем, что РФ немедленно отзовет своих диверсантов с востока Украины«Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили с глубокой обеспокоенностью ситуацию в восточной Украине», - говорится в сообщении.

«Президент США выразил благодарность правительству Украины, которое выдвинуло конструктивные предложения по расширению местного самоуправления и обеспечению защиты прав всех украинцев», - отмечает Белый дом.

«Лидеры подчеркнули, что Россия должна предпринять немедленные конкретные шаги по деэскалации ситуации в восточной Украине, в том числе с помощью своего влияния на нерегулярные войска в восточной Украине, чтобы вынудить их сложить оружие и покинуть здания, которые они захватили», - отмечается в сообщении.

«Президент и канцлер договорились, что Соединенные Штаты и Европа готовы принять дальнейшие меры, если деэскалация не произойдет в ближайшее время», - отмечено в сообщении.

«Лидеры также сообщили о своей поддержке президентских выборов в Украине 25 мая», - отметил офис пресс-секретаря Белого дома.