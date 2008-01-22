В НУ-НС требуют наказать организаторов Северодонецка-2

“Организаторы съездов в Северодонецку должны быть наказаны, согласно с Конституцией и законом о национальной безопасности Украины”, - отметил в интервью официальному сайту блока НУ-НСзаместитель главы фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Борис Тарасюк.

Он отметил, что "антиукраинские политические силы ведут опасные сепаратистские игры, отрицая установленное историей единство нашего государства".

По словам заместителя председателя фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, “все сознательные украинцы, тем более государственные должностные лица, не могут быть безразличными к этим сепаратистским попыткам и должны дать им надлежащую оценку, не допустивши их реализации”.

Как сообщалось ранее, Партия регионов готовит очередной съезд депутатов местных советов в Северодонецке, где будут подниматься гуманитарные, в том числе языковой, вопрос. Регионалы заявили, что в случае сопротивления местной власти, проведут съезд даже на улице.