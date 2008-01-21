Регионалы проведут Северодонецк-2 даже на улице
11:28, 21 января 2008Политика
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Колесниченко рассказал о повестке дня
|Вадим Колесниченко
По словам депутата, для него является принципиальным собраться в Северодонецке. «Мы там проведем съезд даже на улице, если нам не дадут возможность арендовать зал», – сказал он.
По информации депутата, на повестку дня будет вынесен вопрос об имплементации Европейской хартии о местном самоуправлении, «которая в течение 10 лет у нас не имплементирована, хотя и ратифицирована». Второй вопрос, сказал он, будет о защите прав русскоязычного населения в Украине и об организации этой защиты. Третий вопрос – о Европейской хартии региональных языков.
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