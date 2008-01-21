Регионалы проведут Северодонецк-2 даже на улице

Сегодня «осуществляется колоссальное сопротивление со стороны властей (проведению гуманитарного съезда депутатов всех уровней в Северодонецке, запланированному на 23 февраля) . Местные власти всячески третируют для того, чтобы они не допустили выделения зала для проведения съезда». По словам представителя Партии регионов, «власти действуют всяческими способами, чтобы съезд не состоялся». «Это говорит о том, что власти понимают значимость и силу этого съезда, который будет проведен. Власти боятся этого съезда», - считает нардеп Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщает сайт ПР

По словам депутата, для него является принципиальным собраться в Северодонецке. «Мы там проведем съезд даже на улице, если нам не дадут возможность арендовать зал», – сказал он.

По информации депутата, на повестку дня будет вынесен вопрос об имплементации Европейской хартии о местном самоуправлении, «которая в течение 10 лет у нас не имплементирована, хотя и ратифицирована». Второй вопрос, сказал он, будет о защите прав русскоязычного населения в Украине и об организации этой защиты. Третий вопрос – о Европейской хартии региональных языков.