Глава МИД РФ: Мы будем добиваться успокоения ситуации в Украине

Встреча по Украине в Женеве остается на повестке дня, но любое применение силы против протестующих должно быть прекращено. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Эта встреча пока остается на повестке дня, - сказал Лавров. - Очень надеемся, что предпринимаемые сейчас усилия, в том числе российским руководством, возымеют эффект, и любое применение силы в отношении протестующих будет прекращено".

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По его словам, Россия будет добиваться, чтобы киевские руководители уважительно отнеслись к требованиям жителей юго-востока Украины, а не применяли армию.

"Президент Путин в последние дни провел обстоятельные телефонные разговоры с рядом зарубежных руководителей, включая президента США, канцлера ФРГ, и конкретно объяснял неприемлемость попыток тех, кто захватил антиконституционным путем власть в Киеве, применять силу против протестующих, в отношении подобных методов руководства своим государством, - сказал он. - Мы будем добиваться успокоения ситуации, будем добиваться, чтобы киевские руководители уважительно отнеслись к мнению и требования жителей юго-востока, гражданам Украины, которые живут на юго-востоке, незамедлительно вступили в переговорный процесс, чтобы разрядить обстановку, а не пытаться нагнетать ее за счет использования силовых ведомств и тем более армии, что прямо запрещено украинским законодательством".

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"Договариваться должны сами украинцы, - считает Лавров, - потому что истоки кризиса - в глубоком кризисе государственности Украины, и, не начав диалога с равноправным участием всех политических сил и всех регионов, из этого кризиса не выбраться".

Все те, кто является искренним другом Украины и украинского народа обязаны заставить нынешние власти перейти от слов к делу и начать подлинный всеобъемлющий конституционный процесс - процесс конституционной реформы, который позволит всем регионам страны обеспечить свои права в украинском государстве, подчеркнул министр.