Дипломаты советуют делегации от Украины твердо отстаивать Крым во время встречи в Женеве

Основной подход Украины на предстоящих переговорах - твердо стоять на позиции, что Крым является неотъемлемой частью Украины и его статус не является и не может быть предметом обсуждения.

В документе предлагается накануне встречи в четырестороннем формате (Украина-США-ЕС-РФ) провести предварительные конфиденциальные переговоры с США и ЕС, в ходе которых согласовать повестку дня консультаций исходя из приоритетности переговорной позиции, что Крым является неотъемлемой частью Украины и его статус не является и не может быть предметом обсуждения.

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Дипломаты также обозначили требования к РФ, которые должны прозвучать на переговорах.

В частности, безусловное восстановление территориальной целостности и вывод абсолютно всех российских войск с территории Украины, учитывая денонсации РФ соглашений о временном пребывании ЧФ РФ в АРК.

Кроме того речь шла об отводе российских войск от украинско-российской государственной границы и деэскалации напряженности, в том числе на границе с Приднестровьем. Необходимо получить четкие заверения РФ в отношении ненападения на Украину при любых условиях. Подтверждением этого должно стать, среди прочего, отмену решения Совета Федерации РФ относительно использования войск РФ на территории Украины от 1 марта 2014 года.

Также среди выдвинутых требований - прекращение направлении в Украину диверсантов и провокаторов, агрессивной риторики в СМИ, спекуляций относительно якобы притеснения русскоязычных граждан, недопущения безосновательного блокирования украинского экспорта и энергетического шантажа, задержания и возвращения на Украину лиц, скрывающихся в РФ и объявлены в нашем государстве в розыск.