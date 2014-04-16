Стрелять на поражение: СБУ опубликовала переговоры ГРУ с диверсантами

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Руководитель диверсионной группы ГРУ с позывным "Стрелок", находящийся в Славянске (Донецкая область) дает распоряжения своим подчиненным, в частности, требует от них заблокировать воинскую часть и склонить украинских военных к государственной измене.

В случае их отказа "Стрелок" разрешает открывать огонь на поражение.

Также обнародована запись перехваченного телефонного разговора жены самопровозглашенного донецкого губернатора Павла Губарева Екатерины с сотрудником ГРУ по прозвищу "Агат".

Читайте такжеРуководителем диверсантов в Славянске оказался офицер российского спецназа Стрелков - СБУОна просит разведчика разработать и передать местным жителям инструкции по захвату управлений милиции.

Разведчик в свою очередь подчеркивает, что захватом милицейских управлений профессионально занимается исключительно спецназ ГРУ.

Как сообщало агентство, ранее СБУ обнародовала доказательства широкомасштабной военной агрессии со стороны России в восточных областях Украины.

Материалы СБУ свидетельствуют о том, что в восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия России, осуществляемая силами разведывательно-диверсионных групп ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ.