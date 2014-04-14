Ярема: у меня нет информации о связи Ахметова с сепаратистскими движениями

Об этом он заявил в интервью INSIDER.

На вопрос, проверялась ли информации СМИ относительно связей Ахметова с сепаратистами, Ярема ответил, что это "вопрос спецслужб".

"...я говорю вам, что я неделю находился в Донецке и вел переговоры с сепаратистами. На двух из таких переговоров присутствовал Ринат Ахметов, который занимал позицию, что надо расходиться, что не надо занимать помещения. Насколько эти вопросы были откровенными - время покажет". - отметил Ярема.Читайте такжеАхметов заявил, что для него Донбасс - это Украина

Ярема также рассказал о влиянии Ахметова на руководство донецкой милиции и донецкого СБУ.

"Вы знаете, у меня состоялось несколько контактов с ним (Ахметовым - ред.). В один из дней (по-моему, в понедельник или во вторник) я находился в областном управлении милиции, и он позвонил начальнику ВС, пригласил его в 12 часов ночи вместе со мной на переговоры, поскольку на него вышли сепаратисты и начали с ним переговоры", - рассказал Ярема.

Встреча состоялась в "Донбасс-палас", где они в 4 часа утра вели переговоры.

"И мне кажется, что он был абсолютно откровенен в общении и настаивал на том, что Донбасс - это Украина, и это основное, а затем остальные вопросы уже можно обсуждать. И вот в этом ракурсе, в этом аспекте мы вели переговоры с сепаратистами. Насколько он влияет на руководителей донецкой милиции - это надо детально разбираться. И кто, где работал - я не думаю, что сегодня это является основным аргументом", - сообщил первый вице-премьер.

Кроме этого, Ярема рассказал, что оплата деятельностью террористов ведется из Москвы.Читайте такжеСБУ опубликовала разговоры российских диверсантов с руководством из РФ

"Огромные средства, похищенные Януковичем и его командой сегодня работают. К сожалению, противостоять этому очень тяжело. Ведь активным сепаратистам, боевикам, которые захватывают помещения платят от 100 до 500 долларов в сутки. И это в регионе, где люди часто не имеют работы", - рассказал Ярема.