Янукович: Киев принял решение о силовой операции на Востоке под давлением ЦРУ
Решение о силовой операции на востоке Украины было принято киевскими властями после встреч директора ЦРУ Джона Бреннана с Турчиновым, Аваковым, Наливайченко и другими руководителями новых властей Украины.
Об этом заявил 13 апреля журналистам в Ростове-на-Дону экс-президент Украины Виктор Янукович, передает ИТАР-ТАСС.
"Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие в Украине", - заявил президент Украины.
По словам Януковича, США напрямую причастны к событиям в Украине, они "несут свою долю ответственности за развязывание гражданской войны" в этой стране.
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Ранее Виктор Янукович заявил, что Украина одной ногой вступила в гражданскую войну.
Он также обратился к военнослужащим Укрины с просьбой не выполнять "преступные приказы" новых властей, не стрелять в украинский народ.
"Вам этого люди никогда не простят", - добавил он.