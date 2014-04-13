Янукович: Киев принял решение о силовой операции на Востоке под давлением ЦРУ

Об этом заявил 13 апреля журналистам в Ростове-на-Дону экс-президент Украины Виктор Янукович, передает ИТАР-ТАСС.

"Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие в Украине", - заявил президент Украины.

По словам Януковича, США напрямую причастны к событиям в Украине, они "несут свою долю ответственности за развязывание гражданской войны" в этой стране.

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Ранее Виктор Янукович заявил, что Украина одной ногой вступила в гражданскую войну.

Он также обратился к военнослужащим Укрины с просьбой не выполнять "преступные приказы" новых властей, не стрелять в украинский народ.

"Вам этого люди никогда не простят", - добавил он.