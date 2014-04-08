Появилось полное видео переговоров Ахметова с сепаратистами

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Из-за темноты на видео не видно лиц, а только слышно голоса.

Ахметов постоянно уговаривал активистов вести переговоры с властью и выдвинуть ей свои требования. Зато сепаратисты все время повторяли, что власть их не слышит. А первый вице-премьер по силовому блоку Виталий Ярема, мол, назвал их, по словам сепаратистов, "быдлом", сказал, что у них "нет идеологии".

После дискуссий о переговорах олигарх отметил: "Мы так них*я не решим. Мы должны говорить по пунктам: а, б , в ...".

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Один из сепаратистов сказал, что "на данный момент вопрос вообще стоит о полном суверенитете Донецкой области и присоединение к России. Все за это люди сейчас стоят".

Ахметов пытался донести до активистов, что "отделиться (от Украины) - это не цель, а средство жить лучше". Поэтому следует все же выдвинуть свои требования и назначить представителя от сепаратистов.

Среди своих пожеланий Ахметов высказался о децентрализации власти, выборности должности председателя ОГА (а для этого предлагает внести соответствующие изменения в Конституцию), русский язык, "чтобы мы могли говорить на языке. Я говорю и думаю по-русски. Пою песни на русском", а также свободное вероисповедание.