Ярема призывает ВР дать оценку действиям депутатов, которые подстрекают сепаратистов

Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема призывает Верховную Раду дать оценку действиям некоторых народных депутатов, которые подстрекают сепаратистов к противоправным действиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Ярема подчеркнул, что некоторые народные депутаты и кандидаты в президенты, пользуясь своим положением, “вместо того, чтобы стабилизировать и сделать максимум усилий для стабилизации ситуации в этих критических регионах, напротив, подстрекают сепаратистов к противоправным действиям”.

“ВР должна дать оценку этим подстрекателям”, - отметил он.