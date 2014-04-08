За последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на программу "Гроші".

По данным СБУ, их количество значительно увеличилось на территории Украины.

"За последний месяц мы задержали такое количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое задерживали за все времена независимости Украины", - сообщила глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

Она добавила, что диверсанты и шпионы прибывают в Украину для сбора информации о передвижениях воинских частей, их расположение, получение информации с грифом "Секретно", дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве, а также вербовки наших граждан, передачи им денег, взрывчатки, оружия.

Читайте такжеВ Луганске остановили автомобиль с военным арсеналомИностранцев, имеющих задачу разрушить Украину, настолько много, что СБУ и милиция просто не успевают ловить их. Сложностей добавляет тот факт, что многие фсбшников имеют украинское гражданство. Недавно народный депутат Александр Бригинец сообщил, что по указанию Януковича пять тысяч паспортов было выдано сотрудникам ФСБ. Поэтому не удивительно, что в выходные в восточных областях пророссийские силы все же захватили некоторые органы власти.

Как утверждает бывший разведчик Алексей Арестович, людей на пророссийских митингах заводят специальные провокаторы, из-за человек теряет остатки человечности и начинает действовать как животное.

Читайте такжеВ Луганске СБУ задержала вооруженных до зубов диверсантов, которые хотели захватить властьЧитайте также"Их специально готовят. Эти методики, отработанные еще в КГБ по работе с толпой, сейчас успешно используются ФСБ России против нашей страны и народа", - говорит специалист.

Чтобы этого не произошло, сетуют эксперты, борьбу с провокаторами нужно было начинать значительно раньше. Примеры работы наперегонки является в настоящее время спокойном Днепропетровске. СБУ еще зимой возбудила дело и разрушила одну из шпионских ячеек, рассказывает оперативник.

"В состав одновременно входило около 15-18 человек - выходцы из МВД Российской Федерации и бывшие сотрудники милиции Украины. Некоторых даже подозревали в причастности к спецслужбам РФ", - отметил он.

Шпионы имели четкую легенду, рассказали в СБУ, и для прикрытия официально работали в коммерческой корпорации, которая занимается продажей орешков и сухариков.

"Чаще всего они были оформлены как кассиры, водители структурных подразделений. Инкассаторы и т.д.", - сообщили в ведомстве. Однако руководитель компании - бывший заместитель министра экологии Украины Сергей Рыбалка - отказался встречаться с журналистами.

Похожих шпионских структур в Украине и поныне десятки. На них не в последнюю очередь возлагаются мятежники, говорят эксперты. При этом "пятая колонна" щедро финансируется из-за рубежа.

Например, лидер Евразийского союза молодежи Бахтияров за штурм Кабмина и Верховной рады обещал боевикам по полтысячи долларов. Те же расценки фигурируют и на Востоке страны, например, в Луганске.

Напомним, в Луганске была задержана группа лиц, которые незаконно перевозили оружие.