В СНБО объяснили, почему не вводится чрезвычайное положение

Власть не вводит в стране чрезвычайное положение, поскольку это потребует прекращения избирательной кампании. Об этом заявила заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар, сообщает Украинская правда.

"Почему антитеррористическая операция с задействованием Вооруженных сил, а не чрезвычайное положение? Потому что введение чрезвычайного положения будет означать приостановление избирательной кампании на этой территории, что создает основания для сомнений в их легитимности", - написала она на своей странице в Facebook.

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Кроме того, по ее словам, ЧС не будет давать никаких преимуществ, потому что комендантский час надо обеспечивать, тогда как милиция задействована для других задач.

"Почему задействуются Вооруженные силы? Потому что всем очевидно: речь идет о продолжении военной агрессии России, которая взяла на себя роль "активатора, организатора и координатора" сепаратистского процесса с целью дестабилизации", - написала Сюмар.