СМИ: СНБО обсуждает вопрос введения ЧП

По данным источника ZN.UA, в заседании принимают участие губернаторы "проблемных" областей, в которых за последние дни были зафиксированы вспышки сепаратизма.

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По данным источника, на заседании обсуждается возможность введения режима чрезвычайного положения.