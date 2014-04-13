СМИ: СНБО обсуждает вопрос введения ЧП
00:34, 13 апреля 2014Политика
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В Киеве вечером 12 апреля проходит экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны, посвященное ситуации в восточных областях Украины.
Турчинов провел заседание СНБО / REUTERS
По данным источника ZN.UA, в заседании принимают участие губернаторы "проблемных" областей, в которых за последние дни были зафиксированы вспышки сепаратизма.
Читайте такжеВ Краматорске террористы захватили горотдел милиции после перестрелки Глава СНБО, и.о. президента Украины Александр Турчинов обсуждает с руководством областей пути выхода из сложившейся ситуации.
По данным источника, на заседании обсуждается возможность введения режима чрезвычайного положения.
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