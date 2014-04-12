Украинцы рассказали, кого бы поддержали на выборах Президента в ближайшее воскресенье

По состоянию на апрель, наибольшую электоральную поддержку среди кандидатов в Президенты имеет Петр Порошенко. Во время всеукраинского опроса, которое проводило «Українське демократичне коло», стало известно, что кандидатуру Порошенко готовы поддержать 29,9% респондентов.

Об этом сообщает общественная организация "Институт политики".

В рамках опроса респондентам задали вопрос: "Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Президента и в избирательном бюллетене были такие кандидаты, за кого Вы бы проголосовали?"

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Согласно результатам электорального президентского рейтинга (апрель 2014 года), за Петра Порошенко готовы проголосовать большинство среди опрошенных - 29,9%.

Одновременно с тем, Юлию Тимошенко поддерживают 10,3%, Виталия Кличко - 8,3%, Сергея Тигипко - 6,6%, Олега Ляшко - 4,4%, Михаила Добкина - 3,9%, Петра Симоненко - 3,7%, Ольгу Богомолец - 3,1%, Олега Тягнибока - 1,9%, Святослава Вакарчука - 1,3%, Анатолия Гриценко - 1,2%, Дмитрия Яроша - 1%, Инну Богословскую - 0,6%, Рената Кузьмина - 0,1%, Василия Куйбиду - 0,1%.

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Отмечается, что 9,8% респондентов не планируют участвовать в выборах, а 13,8% не смогли определиться с ответом.

Исследование проводилось в период с 27 марта по 3 апреля 2014 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население украины и охватывает все регионы континентальной Украины (в Крыму опрос не проводился). Исследование проводилось методом стандартизированного интервью «лицом к лицу» по месту проживания. Опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает 2,8 %.