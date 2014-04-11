Руководитель "Альфы" подтвердил, что Дом профсоюзов подожгли митингующие

На момент проведения операций Човганюк был первым заместителем руководителя "Альфы", сообщает Лига.нет.

По его словам, спецподразделение "Альфа" было задействовано и 18, и 20 февраля, в частности, 238 бойцов пытались зачистить Дом профсоюзов, однако здание было подожжено митингующими несколько раз, после чего "Альфа" отступила.

Первый поджог произошел на крыше.

"...подразделение зашло на крышу здания Дома профсоюзов. На крыше оказалось огромное количество бутылок с коктейлями Молотова и, кажется, двое людей бегали по крыше с оружием. Людям была дана команда стоять на месте, но человек бросился к технической двери. Один из сотрудников сделал два предупредительных выстрела в стену, чтобы мужчина не применил свое оружие. Мужчина забежал в технический люк и поджог за собой вход.", - сообщил Човганюк.

Читайте такжеДом профсоюзов могли поджечь, чтобы защититься от штурма "Альфы" - МахницкийВторой поджог произошел на седьмом этаже.

"Первая группа захвата дошла до седьмого этажа. На восьмом этаже была сделана остановка, потому что зачистка помещения шла с трех направлений - с трех лестниц. На восьмом этаже была сделана остановка для того, чтобы группы выровнялись. В это время уже произошли определенные переговоры с митингующими - им дали возможность уйти, но они снова подожгли за собой этаж.", - сообщил глава "Альфы".

После бесплодных попыток потушить огонь спеназовцы вернулись на крышу.

"Наши сотрудники тушили этот пожар. Каждому третьему выдали личный огнетушитель, развернули брандспойт. Но началась сильная задымленность и работать стало невозможно. Даже наши комбинированные противогазы не выдерживали, потому я дал команду всем эвакуироваться на крышу. Какую-то часть людей я оставил на этаже, потому что если вдруг кто-то из митингующих будет подниматься - чтобы не сгорели и не задохнулись и их можно было эвакуировать на соседнее здание", - сказал Човганюк.