Глава "Альфы": Бойцы видели на крышах неизвестных со сканерами и чехлами для оружия

Руководитель спецподразделения "Альфа" рассказал, что 20 февраля снайперы фиксировали множество людей с приборами наблюдения, перемещающихся по крышам.

Об этом рассказал руководитель спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Владимир Човганюк на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расстрелу людей на Майдане, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"По докладам, которые я получал потом, людей с оружием они не видели, фиксировали много людей, перемещающихся по крышам, которые могли быть корректировщиками, потому что их видели с приборами наблюдения. Но, как мне докладывали, эти люди могли быть со сканерами - как только засекали, что их обнаружили - сворачивались и уходили. Было несколько случаев, когда наши снайперы видели чехлы для транспортировки оружия. Но самого расчехленного оружия не видели", - рассказал Човганюк.

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Отвечая на вопрос, видели ли их бойцы других снайперов из спецподразделений "Сокол" или "Омега", Човганюк ответил негативно.

Также глава "Альфы" рассказал о перемещении снайперов 20 февраля.

"20 числа начальник центра получил команду отправить людей на Администрацию президента для охраны… На Администрации и на здании Кабмина меня не было. Туда отправили 100 человек, в том числе снайперов, - сказал он. - Сначала снайперов отправили на Администрацию президента, потом снайперов отправили в распоряжение сотрудников УГО. Им дали команду переместиться на Кабмин, откуда наши снайперы наблюдали за ситуацией", - сказал он.