Бойцы "Альфы" не причастны к убийствам активистов Майдана - глава спецподразделения

Соответствующее обращение он распространил сегодня.

"Уважаемые граждане Украины! Сегодня на улицах Киева даже дышится легче, но продолжает появляться информация провокационного характера, поэтому я настаиваю и сегодня обратился к уполномоченному представителю ВР Украины по контролю за деятельностью СБУ на проведении служебного расследования по всем фактам, которые имели место в эти дни», - заявил Присяжный и заявил: «Повторяю, что подразделение действует исключительно в рамках закона, и крови на руках сотрудников "Альфы" нет».

Читайте такжеСБУ отрицает присутствие Альфы на Майдане

При этом он отметил: «Мы находимся на месте, никто никуда сбегать не собирается, продолжаем исполнять долг и все приказы уполномоченного ВР".