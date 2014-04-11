Украина призывает РФ прекратить репрессии против россиян

Министерство иностранных дел Украины призывает российскую власть прекратить репрессии против собственного народа, а не «бороться с ветряными мельницами» за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

"Болея за судьбу российского народа, мы с обеспокоенностью наблюдаем за действиями российской власти, направленными на ограничение его свободы выбора, высказываний, ограничение права на объективную информацию и альтернативную точку зрения. В частности, в Украине глубоко обеспокоены решением российской власти о закрытии правозащитного центра "Мемориал" - одной из ведущих организаций, которая помогала жертвам политических репрессий, расизма и ксенофобии в России. Тем самым она объявила своим врагом гражданское общество в собственном государстве, и продолжает целенаправленно закручивать гайки законным правам своих граждан, поощряя дальнейшее развитие неонацистской, шовинистической и фашистской идеологии в России", - сказал Перебыйнис.

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Он отметил, что МИД обеспокоено решением российской власти прекратить вещание "Голоса Америки" в Москве.

"Мы призываем российскую власть прекратить пренебрежение и репрессии против собственного народа, а не бороться с ветряными мельницами за рубежом, грубо вмешиваясь во внутренние дела других суверенных государств", - сказал Перебыйнис.

Он напомнил, что сегодня почти все основные международные организации однозначно осудили военную агрессию России против Украины и аннексию Крыма.

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"Показательно, что Россия не просто оказалась изолированной в мире, а открыто игнорирует оценки подавляющего большинства держав мира и решения международных институтов, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, и заявляет, что не будет их выполнять. Тем самым Россия демонстрирует всему миру свое пренебрежительное отношение к международному праву и системе международных отношений, действуя по принципу: когда решения нам выгодны, мы их признаем, а когда нет, то их для нас не существует. Официальная Москва упрямо продолжает заниматься очковтирательством, аргументируя свои действия собой же сфальсифицированными данными", - сказал Перебыйнис.

По его словам, аннексировав Крым, России находится в поиске следующей жертвы, свидетельством чего являются недавние заявления отдельных российских чиновников с территориальными претензиями к Казахстану. "К сожалению, сегодня даже ближайшие союзники Москвы не могут быть уверены, что завтра России не захочется полакомиться частью их территории", - сказал он.

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Перебыйнис заметил, что в Украине обеспокоены и тем, что, "вопя об угрозах фашизма и праворадикализма, Россия сама активно поддерживает праворадикальные, неонацистские и сепаратистские движения во всей Европе". "Мы увидели это, в частности, на примере так называемых «наблюдателей» из отдельных европейских стран, которых Россия привезла в Крым для наблюдения за так называемым «референдумом»", - сказал Перебыйнис.