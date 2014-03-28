МИД: Россия в очередной раз пренебрегает нормами международного права

Денонсацией соглашений о пребывании Черноморского флота России на территории Украины РФ в очередной раз демонстрирует пренебрежение нормами международного права.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ответ на заявление российской стороны о прекращении действия украинско-российских договоров о пребывании Черноморского Флота РФ на территории Украины в связи с коренным изменением обстоятельств и невозможностью выполнения положений договоров, Министерство иностранных дел Украины считает целесообразным отметить следующее.

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Украина не нарушала никоим образом условий указанных договоров, поэтому Российская Федерация не имеет правовых оснований ссылаться на существенное нарушение условий договоров.

Российская Федерация аннексировала Крым, чем грубо нарушила нормы международного права. Среди прочего, это было подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27.03.2014р. и заключением Венецианской комиссии. В соответствии со статьями 61 и 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, Российская Федерация не имеет права ссылаться на невозможность выполнения, или на коренное изменение обстоятельств как на основание для прекращения действия договора, если такие действия являются результатом нарушения этим участником либо обязательства по договору, либо иного международного обязательства.

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«Действия российской стороны, направленные на прекращение договоров о пребывании ЧФ РФ на территории Украины вопреки Венской конвенции, в очередной раз откровенно демонстрируют пренебрежение Россией общепризнанными нормами международного права», - подчеркнули в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 марта, пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму предложенияо прекращении действия украинско-российских соглашений о базировании Черноморского флота РФ на территории Украины.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что «предмет российско-украинских соглашений потерян, несмотря на фактическое прекращение правоотношений аренды Российской Федерацией ее объектов Черноморского флота на территории Украины в результате подписания 18 марта 2014 года Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

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«С учетом изложенного, Российская Федерация на основании статей 61 и 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, имеет право прекратить действие названных соглашений», - говорится в пояснительной записке.

Также сегодня МИД РФ направил ноту Посольству Украины о денонсации соглашений о базировании Черноморского флота России на территории Украины.