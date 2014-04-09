В Москве приостановлено действие контракта о вещании«Голоса Америки»

13:47, 09 апреля 2014
Мир
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Прекращено действие контракта о вещании «Голоса Америки» в Москве на длинных волнах.

В РФ прекратили вещание "Голоса Америки" / exler.ru

Соответствующее сообщение получил Совет управляющих по вопросам вещания США (Broadcasting Board of Governors), сообщает «КоммерсантЪ».

«Дмитрий Киселев, директор агентства «Россия сегодня», в письме в Совет управляющих по вопросам вещания США, координирующий среди прочего работу «Голоса Америки» и «Радио Свобода», уведомил о прекращении действовавшего ранее контракта о радиовещании «Голоса Америки» в Москве на частоте 810 AM», — сообщается на сайте радиостанции.

«Мы не собираемся сотрудничать», — говорится в письме Киселева от 21 марта в ответ на запрос BBG о продлении контракта на вещание в России.

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