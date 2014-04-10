Глава Пентагона: Россия нанесла серьезный ущерб своей репутации

Министр обороны США Чак Хейгел заявил, что действия России в Украине привели к изоляции страны, а аннексия Крыма приведет к «долгосрочным последствиям».

Как сообщает Голос Америки, об этом Хейгел заявил в интервью CNN в ходе визита в Китай.

«Это не вопрос одного-двух дней или одной-двух недель. Россию ждут долгосрочные последствия, после того как она нарушила территориальную целостность и суверенитет страны», - сказал он.

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«Эти долгосрочные последствия уже наступают», – добавил Хейгел.

Он отметил, что в регионе сохраняется политическая нестабильность. Пророссийские сепаратисты захватывают правительственные здания на востоке Украины, в то время как российские войска скапливаются у границы.

Вместе с тем Хейгел заявил, что ситуация с аннексией Крыма еще не завершилась, напомнив, что США и большинство стран мира с ней не согласились.

Организация Объединенных Наций подавляющим большинством голосов осудила действия России, отметил глава Пентагона, а США и их европейские союзники ввели новые экономические санкции. При этом в случае ухудшения ситуации последуют дополнительные меры, добавил он.

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«Россия нанесла серьезный ущерб своей репутации в мире», – сказал Хейгел, добавив, что санкции будут болезненными.

«Могут быть новые последствия, поэтому я не согласен, что им удастся выйти сухими из воды. Да, они все еще находятся в Крыму, они еще держат войска у границы, но здесь должна проявиться долгосрочная динамика», – сказал он.

Россия уже «изолировала себя в глобальном сообществе, в котором она нуждается», заявил министр обороны США, добавив, что «мы все должны быть частью глобального сообщества ради наших собственных экономических интересов, а также безопасности и стабильности».