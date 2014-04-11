В Царева стреляли из огнестрельного оружия – источник

Об этом РБК-Украина сообщил источник в штабе Царева, уточнив, что, по имеющимся данным, против Царева применялось огнестрельное оружие.

"С ним все в порядке, он цел. Сейчас мы ищем того, кто стрелял из пистолета", - сказал сотрудник штаба.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе у гостиницы "Променад" на Фонтанской дороге пророссийские активисты напали на сторонников единой Украины, которые ожидали появления кандидата в президенты Олега Царева.

Самого кандидата в президенты вывезли в черной машине в сопровождении спецназа в неизвестном направлении.