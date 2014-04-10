В Одессе после отъезда Царева сторонники РФ побили активистов Евромайдана

В Одессе после отъезда кандидата в президенты Олега Царева из заблокированного евромайдановцами отеля «Проминада», пророссийские активисты побили участников пикета.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», с Царевым договорились, «что он уедет с условием, что не приедет больше в Одессу». После этого милиционеры сделали двойной коридор, через который кандидат в президенты в сопровождении многочисленной охраны прошел к автомобилю и уехал.

К этому времени с Куликова поля, на котором собрались сторонники Российской Федерации, приехали около 500 человек, которые начали в оппонентов, которых было около 100 человек, бросать камни и дымовые шашки. Нескольким людям разбили головы.

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Милиционеры вывели часть активистов Евромайдана (в основном, женщин), создав двойной «коридор», и усадили в автобус. Однако, на автобус напали мужчины с дубинами и битами, у некоторых были острые предметы. Они разбили окна автобуса, прокололи шины. Пострадал водитель – у него разбита голова.

Как сообщила УНИАН одна из женщин, находившихся в автобусе, они проехали «несколько остановок, после чего водитель вынужден был остановиться, и мы добираемся в центр, как можем».

«Мы созвонились с нашими ребятами, остававшимися в отеле. Там часть из «Правого сектора» и самооборона… Они смогли скрыться, уйдя к морю. Некоторым разбили головы», - сказала активистка. Она добавила, что сейчас Евромайдан собирает своих активистов, так как «пророссийски настроенные граждане собираются убивать нас возле Дюка».

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Один из организаторов Антимайдана Артем Давидченко (брат арестованного по обвинению в сепаратизме Антона Давидченко), приехавший к отелю с Куликова поля, заявил, что евромайдановцы провокаторы, «так как не пустили Царева на Куликово поле».

Давидченко призвал всех возвращаться на Куликово поле, чтобы «решить, что делать дальше».

Как сообщает Думская.net, позже сторонники России привезли на Куликово поле пленных «евромайдановцев», один из них ранен. По словам пророссийских активистов, они задержали одного из инициаторов драки возле гостиницы «Проминада», где скрывался Олег Царев. В 18.26 раненого активиста увезла скорая.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе сторонники единой Украины собрались возле отеля «Проминада» в котором находился кандидат в президенты Олег Царев. Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одесса», люди собрались, чтобы не выпустить его для участие в пророссийской акции в центре города. Они забросали яйцами его автомобиль и спустили колеса.

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Позднее к отелю приехали с Куликова поля несколько десятков парней в бронежилетах, с битами, палками, цепями. Они начали нападать на оппонентов, бросать дымовые шашки, произошла драка. Прибывшие с Куликова поля ждали подкрепление.