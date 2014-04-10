Царева заблокировали в одесском отеле

Об этом он написал в своем Facebook

"Сейчас мой отель "Проминада" на улице Фонтанская дорога, 143, окружен сотней вооруженных и агрессивных боевиков. Моя команда фактически заблокирована", - цитирует Царева УП.

"Пока экстремисты готовятся к штурму, требуют моего выхода для расправы, я готовлюсь к пресс-конференции. К отелю идут наши сторонники. Уверен в нашей победе", - написал он.

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Царев написал, что приехал в Одессу по приглашению горожан, "чтобы отпраздновать 70-летие освобождения этого классного города: пройти праздничным Маршем Победы по Одессе, навестить дома ветерана Великой Отечественной, жену Героя Советского Союза".

"Но, наверное, это тоже сепаратизм", - добавил он.

Чуть позже приехали бойцы Антимайдана, чтобы помочь выйти Цареву. Они приехали в полном обмундировании, но евромайдановцы их не пустили, сообщает активистка Елена Балаба.

Под гостиницей произошла драка, Антимайдан достал красно-черный флаг, сжег его, к нему подошел парень и сделал замечание. После этого завязалась драка.

Потерпевшему евромайдановцу оказывают первую помощь.