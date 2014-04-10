Россия хочет создать в Крыму федеральный университет

Новый федеральный университет на базе Таврического университета имени Вернадского, возможно, будет создан в Крыму, этот проект будет открыт для всех вузов Севастополя и Крыма, сказал глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов в интервью газете "Известия", передает РИА Новости.

"Мы планируем создание нового федерального университета в Крыму на базе Таврического университета имени Вернадского. Мы сделаем так, чтобы этот проект был открыт для всех вузов Севастополя и Крыма не исключаю, что в состав нового федерального университета войдут и некоторые научные организации, которые работают сегодня в Крыму, но это будет сделано только при условии их готовности и желания", - сказал глава Минобрнауки.

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Он добавил, что вузы Крыма и Севастополя будут участвовать в мониторинге эффективности деятельности вузов начиная со следующего года.

Ливанов также отметил, что проект, направленный на доведение системы образования Крыма до российских стандартов, потребует дополнительного финансирования. "Сейчас ведется оценка расходов по каждой позиции, и цифры очень серьезные. Необходимо увеличить зарплаты преподавателей в два, а то и в три раза, нужно заложить расходы на будущее обновление инфраструктуры образования и так далее", - пояснил Ливанов в интервью.