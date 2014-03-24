Медведев предлагает создать в Крыму особую экономическую зону

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал сегодня на совещании по поддержке социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

«Считаю также возможным рассмотреть вопрос о создании в Крыму особой экономической зоны», - сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что власти РФ должны создать правильный финансово-экономический инструмент развития Крыма и Севастополя.

По его словам, до конца первого полугодия в правительство должна быть предоставлена федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию полуострова - с деньгами, со сроками, с ответственными исполнителями.

Он также сообщил, что одной из преференций для Крыма должно стать освобождение от уплаты налогов.

«Нам точно стоит подумать о подготовке правил, которые будут освобождать от уплаты налогов на переходный период те компании, которые платят налоги в Крыму, то есть, работают там и платят налоги, и которые, естественно, перешли в российскую юрисдикцию», - сказал он.

Медведев заявил, что многие аналитики сходятся во мнении, что регион может и имеет все основания из дотационного стать регионом-донором, тем более что на полуострове достаточно развиты и промышленность, и торговля.

«Но нужно помочь крымским предприятиям с поставками комплектующих и сырья, а также с обеспечением сбыта продукции, чтобы производства не останавливались и сохранялись необходимые рабочие места», - сказал он.

Медведев подчеркнул, что очень важно перерегистрировать собственность, включая землю и недвижимость.

«Росреестру нужно сформировать в Крыму территориальное подразделение, которое займётся этой работой. Её нужно вести деликатно, аккуратно, чтобы не навредить деловому климату и инвестиционной привлекательности полуострова. Но вести её необходимо, потому что без правильно оформленного титула собственности ни один инвестиционный проект, как известно, реализовать невозможно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.