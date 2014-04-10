В Белом доме считают, что власть действует профессионально на востоке Украины

"Украинские власти продолжают действовать профессионально и сдержанно. Мы очень пристально следим за ситуацией на востоке Украины, обеспокоены тем, что там происходит, и осуждаем любое насилие", - заявил 9 апреля официальный представитель Белого дома Джей Карни, которого цитирует ИТАР-ТАСС

Он считает, что "украинское правительство ясно предлагает урегулирование ситуации путем диалога", и, по его словам, американская сторона поддерживает это.

Ссылаясь на "традиционные СМИ и социальные сети", Карни вновь настаивал на том, что "некоторые участники акций протеста были проплачены, они не являются местными жителями".