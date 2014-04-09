В Одессе договорились не использовать День освобождения города с идеологической целью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной госадминистрации, подписание состоялось сегодня.

«Были приглашены и представители Куликова поля, но они не пришли», - сообщили в пресс-службе.

В подписании манифеста памяти приняли участие известные артисты и телеведущие, журналисты, а также активисты Евромайдана.

Напомним, что 10 апреля – 70 лет со Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы, на Куликовом поле, сторонники федерализации возводят баррикады.