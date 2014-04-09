В Одессе договорились не использовать День освобождения города с идеологической целью
22:50, 09 апреля 2014Политика
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Председатель ОГА Одесской области Владимир Немировский и активисты местного Евромайдана подписали манифест памяти о неиспользовании Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков в идеологических целях.
Председатель ОГА и Евромайдан подписали манифест о неиспользовании Дня освобождения Одессы с идеологической целью / www.epochtimes.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной госадминистрации, подписание состоялось сегодня.
«Были приглашены и представители Куликова поля, но они не пришли», - сообщили в пресс-службе.
В подписании манифеста памяти приняли участие известные артисты и телеведущие, журналисты, а также активисты Евромайдана.
Напомним, что 10 апреля – 70 лет со Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы, на Куликовом поле, сторонники федерализации возводят баррикады.
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