Брюссель одобряет действия украинской власти против сепаратистов

Об этом сообщила пресс-секретарь Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

"Высокий представитель Кэтрин Эштон внимательно следит за тревожными событиями в Восточной Украине, в том числе за захватом общественных зданий в Харькове, Донецке и Луганске с применением силы. Она высоко оценивает взвешенность операций, которые проводит украинская власть для обеспечения правопорядка", - говорится в сообщении.

Эштон также заявила о абсолютную поддержку единства, суверенитета и целостности Украины и призвала отказаться от попыток дестабилизировать ситуацию в стране изнутри или извне.

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Глава европейской дипломатии уверена, что граждане должны предъявлять политические требования ненасильственным способом, через соответствующие процедуры.

"Президентские выборы в следующем месяце должны предоставить легитимную и общую платформу, на которой граждане смогут выразить свои взгляды о будущем Украины", - говорится в заявлении.

Также Эштон призвала правительство Украины безотлагательно провести конституционную реформу.

"Украинское правительство должно обратиться к населению от запада до востока Украины и обеспечить, чтобы политические процессы, а также реформы представляли региональное разнообразие и уважение прав человека и гражданских прав", - сказала Эштон.