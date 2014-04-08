В Харьковской области начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сегодня, 8 апреля, состоялась встреча и.о. заместителя председателя ОДА Юрия Георгиевского с представителями миссии.

Постоянный наблюдатель миссии Джон Лендри отметил, что миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине ОБСЕ приглашена Правительством Украины и ее основной задачей является независимое наблюдение за процессом подготовки и проведения президентских выборов 25 мая 2014 года со стороны международного сообщества.Читайте такжеМониторинговая миссия ОБСЕ в Украине может увеличиться на 400 человек - МИД

«Мы здесь для того, чтобы услышать от вас о том, что происходит в данный период в Харькове и области, а также о подготовке к будущим выборам. Наша миссия направлена на то, чтобы наблюдать за избирательным процессом президента Украины в Харьковской области. На территории области будут работать три группы в составе 6 человек: одна в городе Харькове и две в районах области. Наша задача - наблюдать за избирательным процессом, мы не будем вмешиваться в избирательный процесс и не будем давать никаких комментариев о результатах своей работы до объявления результатов выборов. Все официальные комментарии о результатах деятельности миссии будут предоставлены Киевским офисом миссии в ближайшее время после объявления результатов выборов», - сказал Лендри.

Во время встречи Георгиевский подтвердил заинтересованность и готовность руководства области взаимодействовать с миссией и предоставлять необходимое содействие в реализации ее задач.Читайте такжеОБСЕ направит в Украину на выборы президента около тысячи наблюдателей

Как сообщал УНИАН, в Украину ОБСЕ направило 100 гражданских долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены группами по 10 человек в 10 крупнейших городах Украины. Они будут наблюдать за подготовкой и проведением предвыборной кампании. Еще около 900 краткосрочных наблюдателей прибудут в Украину для отслеживания течения событий в день выборов.

Представители ОБСЕ по наблюдению за выборами прибыли в Харьков 3 апреля.

Досрочные выборы президента Украины назначены на 25 мая.