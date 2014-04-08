У харьковских сепаратистов изъяли 6 ящиков с «коктейлями Молотова» и боевое оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во внутреннем дворе Харьковской ОГА сообщил журналистам начальник Внутренних войск, генерал-лейтенант Степан Полторак.

«Мы изъяли после освобождения от «мирных протестующих» помещений 6 ящиков с коктейлями Молотова. Они были спрятаны в пожарных щитах и других помещениях», - сказал он.

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«Лично я также изъял пистолет ТТ», - добавил Полторак.

Он также отметил, что в освобождении здания облгосадминистрации, которое проходило сегодня около 7.00 и продолжалось приблизительно 15 минут, участвовало 270 правоохранителей — одно специальное подразделение Национальной гвардии и вспомогательные подразделения.

Начальник Внутренних войск возмутился цинизмом пророссийски настроенных активистов, которые в ходе захвата здания прикрывались женщинами и инвалидами.

«Люди, которые называли себя мирными протестующими, жителями, прикрывались женщинами, пытались войти, это было не два, а гораздо больше раз, в областную государственную администрацию. Эти люди прикрывались не только женщинами, но и инвалидами на колясках», - подчеркнул Полторак.

В свою очередь, начальник ГУ МВД в Харьковской области Анатолий Дмитриев сообщил, что в ходе разблокирования здания ОГА были задержаны 64 человека, в том числе и один из лидеров пророссийских активистов Егор Логинов.

«Мы провели эту операцию, готовились к ней. Провели ее без единого выстрела, без каких-то нарушений, все в рамках закона. Все люди были задержаны, это 64 человека», - сказал Дмитриев.

Он отметил, что все они сейчас доставлены в харьковские райотделы милиции, сейчас устанавливаются их личности.

Дмитриев добавил, что, по словам самих задержанных, они жители Харькова и Харьковской области, якобы граждан Российской Федерации среди них нет.

Дмитриев также сообщил, что по факту ночных событий в здании Харьковской ОГА открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (организация массовых беспорядков). Виновным грозит до 8 лет тюрьмы.

Дмитриев уточнил, что пророссийские активисты заняли здание ОГА в ходе штурма около полуночи, а спецоперация по разблокированию здания закончилась около 7.15 утра.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута добавил, что пророссийские активисты в ходе штурма перед входом в ОГА подожгли автомобильные покрышки, им также удалось через окна поджечь помещения на первом этаже.

Балута подчеркнул, что захватчики также блокировали пожарные машины, которые пытались подъехать к зданию, чтобы затушить пожар.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля сторонники федерализации захватили помещение Харьковской облгосадминистрации и установили на ней флаг России.

7 апреля около тысячи пророссийских митингующих объявили о создании государства «Харьковская народная республика». В результате антитеррористической операции силами МВД в Харькове полностью зачищено от сепаратистов захваченное и подожженное здание областной государственной администрации. В данный момент работники коммунальных служб и сотрудники облгосадминистрации начали мероприятия по ликвидации последствий захвата здания пророссийски настроенными активистами.