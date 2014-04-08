Рада разрешила проводить местные выборы одновременно с президентскими

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” (относительно технико-юридического усовершенствования избирательного процесса).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 262, зарегистрированных в сессионном зале.

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Внесенными изменениями определяется, что выборы депутатов Верховного Совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских голов могут проводиться одновременно с выборами президента Украины, выборами народных депутатов.

Решение о назначении внеочередных местных выборов принимается Верховной Радой Украины не позднее, чем в 90-дневной срок со дня досрочного прекращения полномочий депутатов Верховного Совета Крыма, местного совета, сельского, поселкового, городского головы.

Официальное объявление путем принятия решения о начале избирательного процесса осуществляется Центральной избирательной комиссией не позднее, чем за пять дней до дня начала избирательного процесса местных выборов, территориальной избирательной комиссией - на протяжении пяти дней со дня принятия решения о назначении внеочередных местных выборов, а в случае назначения территориальной избирательной комиссией повторных или промежуточных местных выборов - одновременно с принятием ею такого решения.

Решение об образовании одномандатных, одномандатных мажоритарных избирательных округов с указанием номеров, границ, ориентировочного количества избирателей в каждом избирательном округе обнародуется соответствующей территориальной избирательной комиссией в местных печатных средствах массовой информации или другим, определенным этой избирательной комиссией, способом на следующий день после принятия решения об образовании соответствующих избирательных округов.

Для подготовки и проведения голосования и подсчета голосов избирателей используются обычные и специальные избирательные участки в стационарных заведениях здравоохранения, образованные на постоянной основе в соответствии с Законом «О выборах народных депутатов Украины».

Обычные избирательные участки предназначены для подготовки и проведения голосования и подсчета голосов избирателей по их месту жительства. Специальные избирательные участки предназначены для голосования избирателей с ограниченными возможностями передвижения в стационарных заведениях здравоохранения.

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Районные в городе избирательные комиссии в городах с районным делением, где не образованы районные в городе советы, могут образовываться для осуществления полномочий в соответствующем избирательном территориальном округе по выборам депутатов городских советов и городских голов.

Также определяется, что гражданин Украины может одновременно входить в состав только одной избирательной комиссии, которая осуществляет подготовку и проведение местных выборов или любых других выборов или референдумов, если процесс отмеченных выборов или референдума проводится одновременно с процессом соответствующих местных выборов.

В случае проведения местных выборов одновременно с выборами президента Украины, народных депутатов участковые избирательные комиссии не образуются, их полномочия выполняют соответствующие участковые избирательные комиссии по выборам президента обычных избирательных участков и специальных избирательных участков, образованных в стационарных лечебных заведениях.

В случае проведения местных выборов одновременно с выборами народных депутатов участковые избирательные комиссии не образуются, их полномочия выполняют соответствующие участковые избирательные комиссии по выборам народных депутатов обычных избирательных участков и специальных избирательных участков, образованных в стационарных лечебных заведениях.

В случае проведения местных выборов одновременно со всеукраинским референдумом участковые избирательные комиссии не образуются, их полномочия выполняют соответствующие участковые комиссии референдума.

Работники правоохранительных органов осуществляют охрану правопорядка в день голосования и при подсчете голосов только вне пределов помещения для голосования. В случае возникновения фактов нарушений правопорядка председатель, заместитель председателя или секретарь комиссии может пригласить работника правоохранительных органов для совершения действий по восстановлению правопорядка и только на время, необходимое для совершения таких действий.

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Если одновременно с местными выборами проводятся другие выборы, на заседаниях участковой избирательной комиссии, в том числе при подсчете голосов и установлении результатов голосования, на избирательном участке в день выборов в помещении, где проводится голосование, имеют право присутствовать без разрешения или приглашения соответствующей комиссии кандидаты, которые баллотируются на этих выборах, их доверенные лица, официальные наблюдатели, представители, уполномоченные лица партий - субъектов соответствующего избирательного процесса.

Документы, заявления и жалобы, которые поступили в территориальную и участковую избирательные комиссии, имеют право принимать члены соответствующей избирательной комиссии, уполномоченные на это ее решением. Все документы, заявления и жалобы принимаются и регистрируются в территориальных и участковых избирательных комиссиях в порядке, установленном ЦИК.

Заявления, поданные в избирательную комиссию, рассматриваются на протяжении пяти дней со дня поступления, если другое не предусмотрено.

Оплата труда членов избирательной комиссии, а также лиц, которые привлекаются к работе в комиссии, в том числе в день голосования, в дни установления итогов голосования и результатов выборов, не может быть основанием для отмены, ограничения или уменьшения им и членам их семей, которые проживают вместе с ними, любых видов социальных выплат, пенсий, субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и пр.

Решение суда о внесении изменений в список избирателей не позднее, чем за пять дней до дня голосования подается избирателем в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей или в соответствующую участковую избирательную комиссию для немедленного направления в такой орган, а позднее этого срока – в участковую избирательную комиссию.

В день голосования изменения в уточненный список избирателей не вносятся.

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Выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы начинается за 34 дня до дня местных выборов.

Повторные и промежуточные выборы народных депутатов могут проводиться одновременно со всеукраинским или местным референдумом, выборами президента, выборами депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Очередные и внеочередные выборы народных депутатов не могут проводиться одновременно со всеукраинским или местным референдумом, очередными или внеочередными выборами президента, очередными или внеочередными выборами депутатов Верховной Рады, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.