Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине может увеличиться на 400 человек - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба и.о. директора Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Андрей Бешта.

“Фактологически, согласно решению постоянного совета ОБСЕ, численность миссии составляет 100 человек. Но она может вырасти еще на 400 наблюдателей, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация”, - сказал он.Читайте такжеВ Полтавскую область прибыли наблюдатели миссии ОБСЕ

По его словам, предполагается, что миссия будет на еженедельной основе отчитываться перед Постоянным советом ОБСЕ и ежемесячно готовить свой отчет.

Он сообщил, что в пределах своего мандата представители миссии уже осуществляют наблюдения за событиями, которые в последние дни происходят в городах на востоке Украины.

“Конечно, мы рассчитываем на то, что их оценки будут способствовать объективному освещению событий и соответствующим оценкам со стороны ОБСЕ”, - сказал Бешта.Читайте такжеМосква хочет участвовать в украинской миссии ОБСЕ, чтобы "разобраться в ситуации"

Он отметил, что в ближайшие дни численность миссии будет составлять около 100 наблюдателей, которые будут размещаться в ключевых городах Украины, в первую очередь в юго-восточном регионе, а также на западе.

Он отметил, что мандат миссии распространяется также и на территорию АР Крым.

“Нам жаль, что наблюдателей не допустили на территории Автономной Республики, тем не менее, они будут будет возможность осуществлять мониторинг так сказать отдаленно, общаясь с людьми, которые выезжают из Крыма или временно находятся на материковой части Украины, общаясь с людьми, которые проживают в Крыму по телефону”, - сказал Бешта.

Он сообщил, что в Украине также разворачивается краткосрочная миссия ООН по правам человека, которая также будет иметь возможность оценить ситуацию с соблюдением прав национальных меньшинств в Украине.