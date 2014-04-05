СМИ: Крыму в ускоренном темпе пишут "кавказскую" конституцию

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на председателя конституционной комиссии оккупированой автономии, вице-спикера нелегитимного крымского парламента Григория Иоффе.

По словам Иоффе на данный момент работа над текстом проекта еще не завершена.

"Все время от депутатов и членов комиссии поступают новые предложения. Предложений весьма много, и юристы с ними работают. У нас пока в комиссии нет единой точки зрения на то, какой будет республика, и будет ли ее глава возглавлять правительство. Но я надеюсь, что ко вторнику мы будем иметь уже сверстанный проект конституции. По крайней мере, я задачу поставил именно так", — сказал Иоффе, допуская, что тогда же проект документа будет опубликован.

Читайте такжеНовую конституцию Крыма хотят принять до 10 апреля, но уже без референдума При этом руководитель комиссии отрицательно ответил на вопрос, принимают ли участие в подготовке новой конституции Крыма представители меджлиса.

Ранее непризнанные крымские власти сообщали, что новая конституция Крыма будет принята до 10 апреля. Если судить из заявлений Григория Иоффе, обустраивать аннексированный Крым Кремль решил по образу и подобию кавказских республик.

По уже озвученной информации, в Крыму появится должность главы республики, который не будет избираться на всенародных выборах. Его изберет Верховная Рада Крыма (переименовавшая себя в Госсовет) по представлению президента Российской Федерации. То есть предлагается вариант устройства власти, существующий пока только в трех республиках Северного Кавказа — Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии, где президенты избираются парламентами.

Главы всех остальных республик РФ до этого года избирались всенародно. (Ситуация, правда, вскоре изменится: "демократическая" идея Кремля об отмене всенародных выборов президентов республик федерации уже поддержана в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии).

При этом, сообщает издание, законодательство РФ не предполагает существования парламентских республик, на что уповают крымские депутаты, рассказывая о том, что им оставляются широкие права — они смогут голосовать за всех правительственных чиновников, которых будет представлять глава Крыма.