Украина сможет использовать Резолюцию ООН в судах против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.Читайте такжеГенассамблея ООН не признала референдум в Крыму и его аннексию

“Несмотря на свой рекомендательный характер, резолюция ООН в поддержку территориальной целостности Украины будет служить важным политическим указателем для большинства государств-членов Организации (Объединенных Наций — УНИАН). Это касается как вопроса выработки органами исполнительной власти внешнеполитической позиции относительно Крыма, так и возможного использования этой резолюции при решении определенных категорий дел в национальных судах этих государств”.Читайте такжеГенассамблея ООН дала Украине инструмент для защиты своих интересов - политолог

Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой состоявшийся в Крыму референдум назван незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь, 58 членов Генассамблеи воздержались.