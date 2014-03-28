Украина сможет использовать Резолюцию ООН в судах против РФ
Резолюция ООН может быть использованная в судах странах-членах ООН и при формировании внешнеполитической позиции относительно Крыма, несмотря на ее рекомендательный характер.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.Читайте такжеГенассамблея ООН не признала референдум в Крыму и его аннексию
“Несмотря на свой рекомендательный характер, резолюция ООН в поддержку территориальной целостности Украины будет служить важным политическим указателем для большинства государств-членов Организации (Объединенных Наций — УНИАН). Это касается как вопроса выработки органами исполнительной власти внешнеполитической позиции относительно Крыма, так и возможного использования этой резолюции при решении определенных категорий дел в национальных судах этих государств”.Читайте такжеГенассамблея ООН дала Украине инструмент для защиты своих интересов - политолог
Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой состоявшийся в Крыму референдум назван незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь, 58 членов Генассамблеи воздержались.