Президент Польши прогнозирует стабилизацию ситуации в Украине после выборов

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение Коморовский высказал в эфире польского телеканала TVN24.

"Думаю, что все знают - одни на это рассчитывают, другие этого хотят - что президентские выборы стабилизируют страну, украинскую власть и армию", - сказал он.

По словам Коморовского, у него также складывается впечатление, что "горячая фаза" кризиса в Украине из-за Крыма уже миновала.

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"Без глубоких реформ Украина будет зависеть от диктата соседа и будет перед внешней угрозой", - сказал он.

"Сегодня имеем такую Украину, которую имеем, и должны ее поддерживать, потому что мы зависим от нее. Не от той или иной власти, а от Украины, чтобы в этой стране становилось лучше, была прозападная ориентация, потому что тогда мы находимся в большей безопасности", - сказал Коморовский.