В Донецке в результате спецоперации освобождено здание СБУ

Об этом сообщил Глава администрации президента Украины Сергей Пашинский, пишет Цензор.НЕТ.

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"Спецподразделение СБУ только что освободило от пророссийских боевиков здание Службы безопасности Украины в Донецке - отметил он. - Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Александра Турчинова антитеррористическая операция в восточных областях будет продолжена. Детали операции пока неизвестны".

Освобождение здания прошло без жертв.