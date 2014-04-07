В Донецке в результате спецоперации освобождено здание СБУ
22:20, 07 апреля 2014Политика
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В Донецке началась антитеррористическая операция, в результате которой от пророссийских сепаратистов освобождено здание областного управления СБУ
В Донецке в результате спецоперации освобождено здание СБУ / ostro.org
Об этом сообщил Глава администрации президента Украины Сергей Пашинский, пишет Цензор.НЕТ.
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"Спецподразделение СБУ только что освободило от пророссийских боевиков здание Службы безопасности Украины в Донецке - отметил он. - Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Александра Турчинова антитеррористическая операция в восточных областях будет продолжена. Детали операции пока неизвестны".
Освобождение здания прошло без жертв.
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