Россиянам ограничили сроки пребывания в Украине

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во исполнение поручения Кабинета министров Украины с 7 апреля 2014 на граждан РФ будут распространяться требования Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, утвержденного постановлением Кабмина от 15 февраля 2012 года.

«Теперь граждане Российской Федерации, которые на законном основании прибыли в Украину, могут временно находиться на ее территории не более 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда, если другой срок не определен международными договорами Украины»,- отметили в Госпогранслужбе.

Решение было принято в ответ на введенных ограничений российской стороной, которая, начиная с 1 января 2014 года, установила похожие сроки пребывания на территории Российской Федерации для граждан Украины.

Читайте такжеБольшинство россиян считают, что РФ имеет право аннексировать бывшие республики СССРГоспогранслужба с 7 апреля 2014 года начнет осуществлять проверку исполнения гражданами Российской Федерации требований относительно сроков пребывания в Украине.

В случае выявления фактов невыполнения гражданами РФ требований в отношении срока пребывания на территории Украины во время въезда в Украину, сотрудники Госпогранслужбы Украины будут отказывать им в пересечении государственной границы, а за нарушение срока пребывания во время выезда из Украины будут привлекать к административной ответственности.

Читайте такжеУкраинские пограничники в Донецкой области жалуются на нашествие журналистов НТВВ то же Время в Госпогранслужбе подчеркнули, что действие данного постановления не будет применяться в отношении граждан РФ, которые пересекают украинско-российскую границу в рамках межправительственного Соглашения о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации от 11 октября 2011 года.