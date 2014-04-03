Добкина освободили из-под домашнего ареста

Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения для экс-председателя Харьковской облгосадминистрации, кандидата в президенты Михаила Добкина с домашнего ареста на личное обязательство, сообщает Радио Свобода.

Как заявил судья, согласно решению, Добкин обязан сообщать следствию об изменении места своего жительства или работы.

Судья-следователь подчеркнул, что это решение подлежит немедленному исполнению после его оглашения и обжалованию не подлежит.

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Как заявила адвокат Добкина, защита подала ходатайство об изменении меры пресечения, потому что изменились обстоятельства, его зарегистрировали кандидатом в президенты и ему необходимо вести свою избирательную кампанию.

Добкина задержали в Киеве 10 марта по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти). На следующий день суд принял решение арестовать Добкина.