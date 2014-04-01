Яценюк прокомментировал сюжет о "скоростной езде" Авакова
15:39, 01 апреля 2014Политика
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Яценюк надеется, что его подчиненные не будут ездить в кортежах и превышать допустимую скорость.
Яценюк прокомментировал сюжет о "скоростной езде" Авакова
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк надеется, что его подчиненные не будут ездить в кортежах и превышать допустимую скорость.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.
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"Я надеюсь, что это был последний сюжет, который я увидел в средствах массовой информации о передвижении кортежами", - сказал Яценюк.
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