Аваков ездит по Киеву со скоростью 180 км/час, на его пути отключают светофоры

Министр внутренних дел Арсен Аваков нарушил обещание правительства ездить без кортежей и спецсигналов на дороге. Корреспонденты ТСН видели, как кортеж высокопоставленного чиновника создавал аварийные ситуации на дорогах и ездил с превышением скорости по трассе, по которой ежедневно ездил Виктор Янукович.

Министр внутренних дел сегодня возвращался из учебного центра Национальной гвардии Украины кортежем из двух бронированных новеньких "Мерседесов" и джипа "Фольксваген".

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В учебный центр Нацгвардии кортежем из бронированного "Рендж Ровера" и пяти машин сопровождения приезжал и и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов. Аваков же назад ехал почти тем же маршрутом, которым ежедневно передвигался экс-президент Виктор Янукович - из Новых Петровцев, через столичные Оболонь, Подол и Печерск.

Догнать кортеж министра было непросто. На спидометре - 180 километров в час. Разрешенная скорость - 110. Водители не притормаживали, даже когда въезжали в населенные пункты. Движения на улице Богатырской ради кортежа никто не перекрывал. Охрана Авакова справлялась сама и разгоняла машины, которые мешали. Белый "Мерседес" с одесскими номерами атаковали несколько раз - водитель едва справился с управлением, чтобы не попасть в аварию.

На съезде с Московского проспекта кортеж даже остановился - и по правилам дорожного движения пропустил пешехода. В этот момент можно было увидеть, как под Московским мостом инспектор ГАИ останавливал движение. Все, кто хотел уехать с Оболони, ждали, пока проедет министр.

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На маршруте Гаванский мост - Набережно-Крещатицкая - Почтовая площадь не работал ни один светофор. Движение регулировали гаишники. Как только кортеж министра проехал - светофоры начали работать. Инспекторы объяснили ситуацию техническими неисправностями.

Еще месяц назад премьер-министр Арсений Яценюк обещал, что на украинских дорогах все будут равны, чиновники не будут передвигаться в кортежах, ради них не будут перекрывать движение. Прокомментировать ситуацию с кортежем Авакова ТСН попросила Министерство внутренних дел и направила соответствующий запрос.