Сына Куницына отпустили после допроса в Крыму

Об этом "Украинской правде" сообщил Сергей Куницын.

Сына Куницына задержали на железнодорожном вокзале Симферополя так называемые представители "самообороны" Крыма. Его отвезли в здание, где ранее размещалась украинская Служба безопасности.

Читайте такжеВ Крыму оккупанты задержали сына Куницына - «УДАР»"Я так понимаю, задача была отслеживать его", - говорит Сергей Куницын.

"Потом отвезли в прежнее СБУ. Я так понимаю, там сейчас ФСБ. Там 5-6 часов допрашивали. Деталей не говорит, он пережил стресс", - добавил Куницын.

По его словам, Алексея восприняли чуть ли не как шпиона: "Чуть ли не на разведку приехал. И что там, я нахожусь тоже. Я так понимаю, что меня хотели зацепить".

По словам Куницына, его сын сейчас находится еще в Крыму.

Как известно, и.о. президента Александр Турчинов уволил Сергея Куницына с должности постпреда в Крыму "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".

Куницын критиковал бездеятельность украинской власти в связи с ситуацией в Крыму.