РФ до сих пор не объяснила большое количество ее войск на восточной границе Украины

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица отмечает, что Россия до сих пор не объяснила, почему такое большое количество ее войск находится на восточной границе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, он не может не доверять министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который заявил, что Россия не намерена вторгаться на территорию Украины, поскольку Лавров представляет официальную позицию Москвы.

“Единственное: закрадывается сомнение относительно детального объяснения и аргументации того, почему такое большое количество войск находится на восточной границе Украины и почему они проводят такие интенсивные военные учения, с его стороны не прозвучало”, - сказал Дещица.

По его словам, такой ответ также не прозвучал во время контактов Лаврова и президента РФ Владимира Путина с генеральным секретарем Пан Ги Муном ООН и государственным секретарем США Джоном Керри.

“Мы все надеемся, что российская сторона будет соблюдать те слова, которые были произнесены на высоком официальном уровне”, - сказал Дещица.

Он отметил, что не существует оснований для того, чтобы Россия вводила войска в Украину для защиты русскоязычного населения. “Если действительно существует угроза русскому языку в Украине, я в это не верю, но мы можем это обсуждать в рамках переговоров, а не в рамках милитаристской агрессии”, - сказал Дещица.