Генассамблея ООН дала Украине инструмент для защиты своих интересов - политолог

Резолюция ООН может быть абсолютно убедительной основой для защиты позиции Украины по Крыму во всех международных судах.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал заместитель директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

Он назвал резолюцию Генассамблеи ООН беспрецедентным решением и заметил, что даже в предыдущих конфликтных ситуациях, в частности, во время войны в 2008 году между Россией и Грузией, мнения расходились больше. "А здесь фактически четкая и единая позиция по Украине и в масштабах ООН, я бы сказал, что это почти единогласное решение. Ожидания даже украинской делегации были меньше. То есть это, на самом деле, очень позитивный сигнал, и я думаю, что это результат состоявшихся контактов и лично визит Генерального секретаря ООН, его заместителей, которые на месте ознакомились с ситуацией в Украине и, очевидно, контакты со странами ООН. Очень четкая ссылка на статью 2 устава ООН показывает, что все те страны, которые не поддержали эту резолюцию, фактически, выводят себя за рамки общепринятых механизмов", - сказал Чалый.

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Он также отметил, что ожидал от Беларуси более гибкого подхода в этом вопросе, но президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал "свою зависимость от позиций президента РФ".

"Тем не менее, что же дает Украине резолюция Генассамблеи? Она не содержит в себе юридически обязывающих норм именно для дальнейших шагов в рамках механизмов ООН, но это политико-правовой документ, который может быть абсолютно убедительной основой для защиты позиции Украины во всех международных судах по вопросам захваченных объектов собственности, инфраструктуры, земель, территорий, военных кораблей и т.п. в Крыму. Есть четкое непризнание, по сути, всем миром аннексии Крыма - это огромное основание для позиции Украины в направлении возвращения де-факто Крыма в состав Украины... Сейчас Генассамблея просто дала инструмент украинской дипломатии для защиты своих интересов... Надо не горячиться, а делать быстрые действия по подаче исков с украинской стороны в международные суды", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшей аннексии полуострова Россией.

"За" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали "против".

В резолюции, которая называется "Территориальная целостность Украины", отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".